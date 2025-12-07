Реклама

Россия
13:37, 7 декабря 2025

Россиянка захотела уменьшить грудь и не выжила

Shot: Женщина не пережила пластическую операцию в клинике Москвы
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Женщина не пережила операцию в одной из клиник пластической хирургии Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что трагический случай произошел в воскресенье, 7 декабря, в больнице, расположенной в Скатертном переулке. 43-летняя Ольга захотела уменьшить грудь и сделать коррекцию живота, но после операции, по предварительным данным, у нее начались осложнения.

Точная причина кончины россиянки устанавливается. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Китае мужчина не пережил операцию для снижения веса. Иностранец, весивший 134 килограмма, решил впечатлить родителей девушки радикальным похудением.

