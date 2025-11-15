Мужчина решил впечатлить родителей девушки похудением и не пережил этого

В Китае мужчина не пережил операцию для снижения веса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ли Цзян из провинции Хэнань, весивший 134 килограмма, решил впечатлить родителей девушки радикальным похудением. В преддверии знакомства с ними он обратился в больницу Чжэнчжоу для операции по шунтированию желудка. Операция была проведена успешно, однако в послеоперационной реанимации у Ли начались осложнения. Спустя три дня мужчины, который мечтал похудеть, не стало. Причиной смерти назвали дыхательную недостаточность.

После этого родственники Ли предъявили больнице претензию, усомнившись в качестве предоперационного обследования. Они отметили гипертонию и гепатоз, от которых страдал пациент. Больница подтвердила наличие показаний к операции и пообещала понести ответственность по результатам вскрытия.

