Украину назвали центром международной коррупции

Захарова назвала Украину центром международной коррупции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Украину «центром международной коррупции». Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале, комментируя громкий скандал в соседней республике.

«Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины? Потому что образованные люди будут задавать вопросы, а для масштабной международной коррупции, центром которой стала Украина, нужен режим тишины, который обеспечивается за счет нейтрализации сознания нации», — написала Захарова.

Она добавила, что президент страны Владимир Зеленский и ряд его соратников, которые подозреваются в причастности к коррупционным схемам, — «международная бригада по прокачке денег через Украину».

Дискуссия о масштабах коррупции на Украине обострилась с расследованием коррупционного дела соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича. Предприниматель бежал из страны, до этого организовав схему, по которой украинские чиновники похитили свыше 100 миллионов долларов.