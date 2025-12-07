Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 7 декабря 2025Россия

Украину назвали центром международной коррупции

Захарова назвала Украину центром международной коррупции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Украину «центром международной коррупции». Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале, комментируя громкий скандал в соседней республике.

«Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины? Потому что образованные люди будут задавать вопросы, а для масштабной международной коррупции, центром которой стала Украина, нужен режим тишины, который обеспечивается за счет нейтрализации сознания нации», — написала Захарова.

Она добавила, что президент страны Владимир Зеленский и ряд его соратников, которые подозреваются в причастности к коррупционным схемам, — «международная бригада по прокачке денег через Украину».

Дискуссия о масштабах коррупции на Украине обострилась с расследованием коррупционного дела соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича. Предприниматель бежал из страны, до этого организовав схему, по которой украинские чиновники похитили свыше 100 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Диарея оказалась признаком нескольких приводящих к летальному исходу болезней

    Украину назвали центром международной коррупции

    В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

    ВСУ подорвали дамбу в ДНР

    Медведев предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового «Байдена»

    Президент Израиля отказался выполнять просьбу президента США

    Новая схема обмана пожилых людей распространилась в России

    Россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин

    Сын Трампа назвал условие для прекращения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok