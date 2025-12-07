РИАН: В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения «Кракен»

В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры. В «Кракене» состоят придерживающихся националистических взглядов бойцы.

«В Харьковской области ликвидирован Назарий-Глеб Нагорняк (31.07.1997 года рождения), боевик 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных систем "Кракен" 3-го штурмового корпуса ВСУ», — поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что в этом подразделении проводится жесткий отбор бойцов по идеологическим признакам. В первую очередь он формируется из наиболее мотивированных боевиков.

Ранее стали известны подробности ликвидации экс-режиссера шоу «Орел и решка» Василия Хомко, который воевал в рядах ВСУ.