В Раде допустили введение запрета на выезд еще одной категории мужчин

В 2026 году Верховная рада может рассмотреть законопроект, согласно которому мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомате, будет запрещен выезд из страны. Об этом сообщил депутат Роман Костенко в эфире украинского телеканала «Общественное».

«Возможно в следующем году [Рада рассмотрит соответствующий законопроект]. Пока его нет в повестке дня», — сказал политик. Он также назвал такую меру «справедливой историей», напомнив, что государство предоставило такой категории граждан возможность получить бронь от мобилизации, не обновляя данные.

В итоге, отметил Костенко, часть мужчин воспользовалась временной бронью, чтобы покинуть страну. Запрет на выезд позволит избежать повторения таких ситуаций в дальнейшем.

