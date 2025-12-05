Реклама

На Украине призвали усилить мобилизацию

Депутат Рады Костенко призвал усилить темпы мобилизации на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Мобилизацию на Украине нужно усилить. С такой позицией выступил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По мнению парламентария, сегодня на Украине мобилизуют порядка 30 тысяч человек в месяц. Эта цифра покрывает лишь половину потребностей нынешних Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает Костенко.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине из-за нехватки людей начали мобилизацию бездомных в ВСУ. Так, представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк высказался, что отсутствие постоянного места жительства не является причиной для отказа от попадания на фронт.

