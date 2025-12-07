Реклама

Россия
10:21, 7 декабря 2025Россия

В России раскрыли причину эффективности ударов по Украине

Подоляка: Россия начала бить по Украине утром для повышения эффективности ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия начала бить по Украине утром для повышения эффективности ударов. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Я уже обращал внимание, что сегодня наши БПЛАшники наносят массированные удары не только ночью, но и утром (уже при свете дня). Причем два крайних крупных были именно такими. То есть били тогда, когда камеры дронов могли хорошо видеть цели», — написал он.

По его мнению, это увеличило эффективность ударов. При этом изменение технической составляющей российских беспилотников сыграло свою роль. Помимо того, повышению эффективности также способствовал фактор разведки.

О массированном ударе российских войск стало известно ранее, 6 декабря. В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на атаки украинских войск по гражданским объектам. В ходе ударов было применено высокоточное оружие, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего действия.

