«Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

Россия нанесла массированный ракетно-беспилотный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Это стало ответом на удары украинских войск по гражданским объектам, заявили представители российского Минобороны.

В ходе атаки было применено высокоточное оружие, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего действия. Главной целью Вооруженные силы (ВС) России избрали предприятия энергетики противника, а также портовую и транспортную инфраструктуры.

Кроме того, в ходе массированного удара был уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 152 районах.

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Минэнерго Украины раскрыли последствия массированного удара России

В ночь на 6 декабря ВС России организовали массированную атаку на энергообъекты Украины. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

На всей территории страны ввели режим предупреждения об угрозе с воздуха. Местные жители сообщили о сработавших сиренах в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

В ведомстве уточнили, что в рамках удара повреждения получили объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. С момента атаки и до сих пор на предприятиях проводят аварийно-восстановительные работы.

На фоне возникшей ситуации 6 декабря по всей стране ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Также на Украине по-прежнему действуют ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Массированный удар ВС России назвали «исчерпывающим ответом» на терроризм Киева

Массированный ракетно-беспилотный удар, нанесенный российскими бойцами по энергообъектам Украины, является исчерпывающим ответом России на терроризм Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он заявил, что под «атаку возмездия» попали подземные склады ракет и авиабомб противника, украинские военные аэродромы, а также места по сборке дронов, ремонту военной техники и объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры.

Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. И хотя на самой Украине неохотно вынуждены признавать масштабы нанесенного урона военно-промышленной инфраструктуре, а СМИ называют прошедшую ночь "адской", сообщаю, что это еще далеко не все Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров подчеркнул, что последующие удары противника по гражданским объектам России получат еще более жесткий ответ. «Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее для них будет становиться», — предупредил глава Чечни.