На Украине сообщили о массированном ударе ВС России по энергообъектам

В Минэнерго Украины сообщили о массированном ударе ВС России по энергообъектам

В ночь на 6 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный ракетно-беспилотный удар по энергообъектам Украины. Об этом сообщило Минэнерго республики в Telegram.

Как сообщили в ведомстве, повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Сейчас там, где позволяет ситуация, ведутся аварийно-восстановительные работы.

В Минэнерго также сообщили, что 6 декабря во всех регионах Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии. Помимо этого, продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Утром 6 декабря на всей территории Украины ввели режим предупреждения об угрозе с воздуха. Сирены сработали в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

До этого сообщалось о взрывах в районе аэродрома в Хмельницкой области, а также в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Одесской областях. Кроме того, появились данные об атаке беспилотников типа «Герань-3» на склады в городах Белая Церковь и Вышгород Киевской области.