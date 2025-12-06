На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей украинской территории

Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, пишет ТАСС.

Как уточняется, сирены сработали в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

Ранее было опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева в Фастове Киевской области. Уточнялось, что Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам ракетами и дронами-камикадзе «Герань».

В ночь с 4 на 5 декабря взрывы раздались в украинской столице на фоне воздушной тревоги. Другие подробности не приводились.

29 ноября в Киеве начались экстренные отключения света. Удары наносились по энергетической инфраструктуре Украины.