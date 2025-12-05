В Киеве раздались взрывы

Реклама

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
Марина Совина
Фото: Alina Smutko / Reuters

Взрывы раздались в украинской столице на фоне воздушной тревоги. Об этом 5 декабря в Telegram сообщает телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного"», — говорится в публикации. Другие подробности не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее вечером в четверг, 4 декабря, над Донецком прогремели сильные взрывы. По данным РИА Новости, взрывы были слышны в центральной и западной части города в промежутке между 20:45 и 20:50.

