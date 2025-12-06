Реклама

12:16, 6 декабря 2025Россия

Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ.

Ранее о массированном ракетно-беспилотном ударе по энергообъектам Украины сообщило Минэнерго республики. По данным ведомства, оказались повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, стало известно, что беспилотники типа «Герань-3» атаковали склады в городах Белая Церковь и Вышгород Киевской области. Также взрывы слышали в районе аэродрома в Хмельницкой области, в Сумах, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях.

19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

