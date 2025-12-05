«Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

По месту перестрелки между бойцами ГУР и ВСУ в Киеве нанесен удар «Геранями»

По месту вооруженного столкновения между представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины и бойцами Вооруженных сил страны (ВСУ) был нанесен удар реактивными «Геранями». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Три ударных беспилотника атаковали элитный район Конча-Заспу на юге Киева после того, как в украинских СМИ прошла информация о перестрелке. «"Украинская правда" опубликовала место сбора военных, и туда сразу же прилетели дроны», — цитирует канал местные издания.

Спасибо за координаты! Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Результативность удара по цели не раскрывается.

Бойцы ГУР и ВСУ схлестнулись из-за объекта недвижимости

О конфликте между украинскими военными сообщалось 3 декабря. Вооруженные представители ГУР выбили ворота санатория «Жовтень», открыли стрельбу в воздух и взяли в плен десять военнослужащих ВСУ, нанеся им существенные травмы. После этого пленных отпустили, сотрудники спецслужбы забаррикадировались на территории санатория и отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов. Прибывший на место ЧП один из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и военный комендант Киевской области не сумели убедить разведчиков покинуть санаторий.

Выяснилось, что инцидент произошел из-за права аренды учреждения — владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей прямые договоры на время действия военного положения, а у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией.

Военблогер Юрий Подоляка уверен, что катализатором столкновения стала отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и последовавшее за ней перераспределение сфер влияния в Киеве. «То, что в этот процесс впервые были напрямую втянуты подразделения украинской армии и военной разведки, вступившие при этом в прямое сражение — это нечто новое», — отметил он.

Подразделения Минобороны Украины открыто между собой за собственность еще не воевали

Юрий Подоляка военный блогер

Скопления ВСУ становятся целями для ударов

Российская армия старается наносить удары по скоплениям военнослужащих ВСУ, однако в основном для этого используются баллистические ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Так, в конце ноября в результате прилета по базе ВСУ в районе населенного пункта Медичное были уничтожены десятки украинских военных, при этом, утверждал военблогер Борис Рожин, тела вывозили даже спустя сутки после атаки.

Беспилотники типа «Герань» применяются значительно реже. В частности, в Сумской области в октябре было атаковано скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ во время построения личного состава. По информации российских силовых структур, командир бригады полковник Анатолий Савич любил устраивать построения на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях. «Это не могло быть не замечено российской разведкой, и в один прекрасный день по построению был нанесен комбинированный удар "Геранями" и артиллерией», — заключил источник.

Кроме того, на Украине обратили внимание на изменившуюся тактику «Гераней». Бойцы начали жаловаться, что теперь российские дроны устраивают охоту на мобильные огневые группы (МОГ) противовоздушной обороны (ПВО). Это стало возможным благодаря усовершенствованию беспилотников — некоторые модификации «Гераней» снабдили оптической системой и каналом управления, это позволяет наводить их на цель в режиме реального времени.