02:17, 23 ноября 2025

Стало известно о десятках погибших бойцов ВСУ после удара «Искандером»

Рожин: После удара ОТРК «Искандер» по базе ВСУ погибли более 50 военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате прилета ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер» по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли десятки украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

Удар по скоплению живой силы ВСУ был нанесен в районе населенного пункта Медичное. «Потери противника — свыше 50 военнослужащих убитыми, тела вывозят еще спустя сутки и вероятно, данная цифра будет выше», — говорится в сообщении. Кроме того, в больницу соседнего поселка Васильковка были доставлены 27 бойцов ВСУ с ранениями различной степени тяжести.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составляют более 1,7 миллиона военнослужащих ранеными и убитыми. По его словам, этот факт становится причиной массового дезертирства украинцев.

