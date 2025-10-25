Бывший СССР
20:38, 25 октября 2025Бывший СССР

Военнослужащих теробороны ВСУ уничтожили при построении

ТАСС: В Сумской области уничтожили скопление военнослужащих ВСУ при построении
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Сумской области уничтожили скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ во время построения личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Инсайдер обратил внимание на то, что в сети распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Всех этих военных, подчеркнул он, объединяет место — в районе Дмитровки Сумской области возле границы с Россией — и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады.

Многие из раненых во время удара, говорит источник, скончались позже в госпиталях. Это, объяснил он, произошло из-за желания командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях. «Это не могло быть не замечено российской разведкой, и в один прекрасный день по построению был нанесен комбинированный удар "Геранями" и артиллерией», — заключил он.

Ранее народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Безуглой, представители Сырского регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных.

