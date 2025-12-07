Реклама

11:12, 7 декабря 2025Россия

В США раскритиковали заявление Макрона о России

Риттер раскритиковал слова Макрона о российских ударах по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский военный аналитик Скотт Риттер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о России. Пост появился в соцсети X.

До этого Макрон заявил, что Москва якобы идет по пути эскалации и не стремится к миру. Так он прокомментировал удары возмездия по объектам, связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) Украины.

«Единственный шанс Европы на выживание — это отделиться от тонущего корабля, который представляет собой Украина», — написал он.

Однако, по его мнению, европейские элиты создали этот кризис для расширения власти, из-за чего ЕС пойдет ко дну вместе с Украиной.

Ранее Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период. С этим призывом он выступил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

