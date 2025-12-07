Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 7 декабря 2025Мир

ВСУ отправили наемников на передовую почти без обучения

Diamond: ВСУ отправили наемников на передовую почти без обучения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Японский наемник рассказал изданию Diamond, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают на передовую необученных иностранцев, которые гибнут очень быстро.

«Я хотел искупить грехи, которые совершил на своем веку. Поэтому решил действовать. Не хотелось в будущем пожалеть о том, чего не сделал», — рассказал наемник Хару.

Новых добровольцев сначала направили в Киев, где они прошли недельный ускоренный курс стрельбы. Затем их перевели в Житомир для полноценной военной подготовки.

Несмотря на то, что Хару было уже за 40, а большинству его сослуживцев — от 20 до 30 лет, он показывал отличные результаты в беге, часто входя в пятерку лучших из двадцати человек. Он отмечал, что многие молодые коллеги с опытом выглядели изнуренными, и был уверен в своих силах.

По его словам, командир подразделения, куда попал Хару, проявил себя как крайне некомпетентный руководитель. Он неоднократно отправлял своих подчиненных в безрассудные и плохо подготовленные операции. Из-за его действий многие добровольцы из числа сослуживцев Хару приняли решение дезертировать. В конечном итоге к ним присоединился и сам Хару.

Ранее колумбийские наемники жаловались, что руководство ВСУ относится к иностранцам в своих рядах как к пушечному мясу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    На Западе заявили о лжи про Россию

    В США увидели признаки основания Трампом своей династии

    В США назвали две ключевые темы для урегулирования на Украине

    Жители двух российских городов сообщили о серии взрывов и работе ПВО

    Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 тысяч

    В Кременчуге произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok