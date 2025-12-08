Адвокат Лурье прокомментировала вменяемость Долиной

Адвокат заявила, что Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась в ее вменяемости. Об этом «Ленте.ру» рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Подзащитная Свириденко считала, что Долина каждый год проходит психиатрическое освидетельствование, так как является преподавателем.

Ранее Долина заявила, что Лурье «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», которые очевидно свидетельствовали «об искажении воли истца».

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но затем оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников.