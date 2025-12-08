Реклама

11:56, 8 декабря 2025Силовые структуры

Адвокат Лурье прокомментировала вменяемость Долиной

Адвокат заявила, что Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась в ее вменяемости. Об этом «Ленте.ру» рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Подзащитная Свириденко считала, что Долина каждый год проходит психиатрическое освидетельствование, так как является преподавателем.

Ранее Долина заявила, что Лурье «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», которые очевидно свидетельствовали «об искажении воли истца».

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но затем оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников.

