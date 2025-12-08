Долина высказалась о разумности покупательницы ее квартиры

ТАСС: Певица Долина указала на неосмотрительность Лурье при покупке квартиры

Певица Лариса Долина высказалась о профессиональной компетентности покупательницы ее квартиры Полины Лурье при совершении сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда по иску артистки.

В документе истец в лице Долиной указывает, что Лурье, занимающаяся в качестве индивидуального предпринимателя арендой и управлением недвижимостью, должна была проявить разумную осмотрительность при заключении сделки. Однако «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», которые очевидно свидетельствовали «об искажении воли истца».

Ранее Лурье заявила, что не верит словам артистки про возврат денег.

Певица продала свое жилье в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но после оспорила сделку, заявив, что стала жертвой мошенников. Ей вернули квартиру, при этом избавив от необходимости возвращать деньги покупательнице.