Экономика
00:13, 8 декабря 2025

Раскрыто отношение покупательницы квартиры Долиной к ее обещанию вернуть деньги

Покупательница квартиры Долиной Лурье не верит словам артистки про возврат денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не верит словам артистки про возврат денег. Отношение Лурье к заявлению Долиной раскрыла ТАСС адвокат Светлана Свириденко.

«Моя доверительница ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернет законно приобретенное жилье Лурье», — сообщила она.

По словам адвоката Лурье, покупательница квартиры не верит в искренность слов Долиной про возврат денег.

Ранее Свириденко рассказала, что Долина ни разу не извинилась перед Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры. Адвокат назвала певицу хорошей актрисой и подчеркнула, что в ее искренность хотелось бы верить, но не получается.

