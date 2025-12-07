Реклама

Культура
07:13, 7 декабря 2025Культура

Стало известно об отсутствии извинений со стороны Долиной перед покупательницей квартиры

Адвокат Лурье: Долина впервые извинилась на телевидении из-за резонанса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры. Об этом рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.

Свириденко назвала певицу хорошей актрисой и подчеркнула, что в ее искренность хотелось бы верить, но не получается. По мнению юриста, действия адвокатов Долиной и ее самой демонстрируют обратное. Адвокат подчеркнула, что артистка впервые извинилась перед Лурье на телевидении из-за общественного резонанса.

«За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения», — добавила Свириденко.

Ранее в интервью на Первом канале Долина заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала разбирательства в суде она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, поэтому долго не комментировала происходящее. Долина также рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми.

