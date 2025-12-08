Реклама

13:31, 8 декабря 2025

Диетолог посоветовал добавить в новогодние блюда один доступный продукт

Врач Фильо: Ради здоровья мозга надо добавить в новогодние блюда грецкие орехи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Risen20019 / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Дюрваль Рибас Фильо заявил, что если в новогодние блюда добавить один доступный продукт, то можно укрепить здоровье. Об этом он рассказал в беседе с изданием Terra.

Фильо посоветовал разнообразить праздничные блюда с помощью грецких орехов. Они хорошо сочетаются с салатами, рисом и пастой. Также в них содержатся омега-3 жирные кислоты, белок, клетчатка, антиоксиданты и минералы, отметил врач.

«Регулярное употребление грецких орехов способствует снижению уровня вредного холестерина, повышению чувствительности к инсулину и улучшению работы мозга. Они также усиливают чувство сытости, что делает их незаменимыми помощниками для тех, кто стремится контролировать вес», — рассказал доктор. Он также добавил, что грецкие орехи положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы и уменьшают воспаление в организме.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Воронова призвала чаще употреблять клетчатку. Она, по словам медика, снижает риск развития запора.

