Задать вопрос Путину на прямой линии можно через сайт, соцсети или по телефону

Задать вопрос президенту России Владимиру Путину можно через сайт прямой линии с главой государства по адресам: moskva-putinu.ru и москва-путину.рф, а также по СМС и ММС на номер 0–40–40 или по телефону 8–800–200–40–40. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Кроме того, вопросы будут приниматься через официальные группы программы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также специальное мобильное приложение, скачать которое можно, перейдя на сайт программы.

Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.

Прием вопросов будет продолжаться вплоть до окончания программы 19 декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в 2025 году прямая линия президента России пройдет без прямых включений с мест.