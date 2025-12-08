Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 8 декабря 2025Россия

Раскрыты способы задать вопрос Путину на прямой линии

Задать вопрос Путину на прямой линии можно через сайт, соцсети или по телефону
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Задать вопрос президенту России Владимиру Путину можно через сайт прямой линии с главой государства по адресам: moskva-putinu.ru и москва-путину.рф, а также по СМС и ММС на номер 0–40–40 или по телефону 8–800–200–40–40. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Кроме того, вопросы будут приниматься через официальные группы программы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также специальное мобильное приложение, скачать которое можно, перейдя на сайт программы.

Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.

Прием вопросов будет продолжаться вплоть до окончания программы 19 декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в 2025 году прямая линия президента России пройдет без прямых включений с мест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    Стало известно о смерти освобождавшего страны Европы от фашизма ветерана

    Британия представила новую программу для борьбы с «угрозой» России

    Глава UFC одним словом оценил фото разбитого лица Двалишвили после боя с Яном

    Финляндию предупредили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией

    Российская клиника выложила обнаженные фото пациентки и поплатилась

    Экс-консультант Трампа указал на последствия санкций против России

    Китайские грузовики стали ослаблять позиции на российском рынке

    В ВСУ набрали добровольцев-сатанистов

    Раскрыты способы задать вопрос Путину на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok