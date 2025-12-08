Издание Time назвало артиста 2025 года

Актер Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time

Авторитетный журнал Time признал актера Леонардо Ди Каприо артистом года. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Журналисты отметили, что Леонардо Ди Каприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие». В частности, авторы статьи напоминают, что в его актерскую игру в фильме 1993 года «Жизнь этого парня» никто не мог поверить. Также уточняется, что Леонардо «обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным», а на его лицо «мир не устает смотреть».

В 2025 году Ди Каприо сыграл в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», который стал настоящим хитом среди критиков и зрителей по всему миру.

Ранее стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо признался, что сожалеет об отказе от роли в культовом американском фильме «Ночи в стиле буги».