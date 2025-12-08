Реклама

22:00, 8 декабря 2025Культура

Издание Time назвало артиста 2025 года

Актер Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии журнала Time
Андрей Шеньшаков

Фото: Katie Collins / Reuters

Авторитетный журнал Time признал актера Леонардо Ди Каприо артистом года. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Журналисты отметили, что Леонардо Ди Каприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие». В частности, авторы статьи напоминают, что в его актерскую игру в фильме 1993 года «Жизнь этого парня» никто не мог поверить. Также уточняется, что Леонардо «обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным», а на его лицо «мир не устает смотреть».

В 2025 году Ди Каприо сыграл в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», который стал настоящим хитом среди критиков и зрителей по всему миру.

Ранее стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо признался, что сожалеет об отказе от роли в культовом американском фильме «Ночи в стиле буги».

