21:00, 13 августа 2025Культура

ДиКаприо признался в отказе от роли в культовом фильме

Актер Ди Каприо: Я жалел, что отказался сниматься в фильме «Ночи в стиле буги»
Андрей Шеньшаков

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Актер Леонардо Ди Каприо признался, что сожалеет об отказе от роли в культовом американском фильме «Ночи в стиле буги». Об этом он рассказал в интервью с самим режиссером картины Полом Томасом Андерсоном для издания Esquire.

«Больше всего я жалею, что не снялся в “Ночах в стиле буги”, глубоком фильм моего поколения. Когда я посмотрел этот фильм, подумал, что это просто шедевр. Иронично, что вы задаете этот вопрос, но это правда», — заявил Ди Каприо.

Известно, что новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли выйдет в прокат в сентябре 2025 года.

Ранее стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за неожиданного досмотра полиции у клуба на Ибице.

