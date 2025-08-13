Ценности
15:50, 13 августа 2025
Ценности

Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за досмотра полиции

Полиция не узнала Леонардо Ди Каприо и обыскала его перед входом в клуб
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американский актер Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за неожиданного досмотра полиции у клуба на Ибице. Об этом сообщает Page Six.

50-летнего актера не узнали на входе на вечеринку в одном из испанских заведений. Знаменитость решили обыскать, поскольку он был одет в повседневный черный наряд, а его лицо прикрывали очки и кепка. «Они меня обыскивают», — говорил телезвезда по телефону. При этом неизвестно, с кем конкретно он общался.

В конечном итоге Ди Каприо пустили в клуб. Отмечается, что практически всех гостей, в том числе звездных, тщательно досматривали перед входом.

В мае стало известно, что Леонардо Ди Каприо намерился поспешно жениться назло одной голливудской звезде.

