Десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

Под Липецком беженцев из зоны СВО выселяют из ПВР, им предложили ехать обратно

Под Липецком десятки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также из Харьковской области выселяют из пункта временного размещения (ПВР), который был развернут на базе санатория «Клен». Как сообщила «Ленте.ру» одна из постоялиц ПВР, уроженка ЛНР Ирина, администратор предложила им ехать обратно в неотапливаемые квартиры и разбитые дома.

«Сегодня жителей "Клена" из ЛНР и ДНР, в том числе и мою семью, вызвали в администрацию "Клена" и поставили перед фактом — в течение одного месяца выехать по месту, откуда прибыли, — рассказала Ирина. — Мы объясняем, что у нас разбиты квартиры и в домах нет отопления. С нами дети. Просим оставить нас до весны, ведь никто не вправе выгонять людей в зиму. Оля, администратор, говорит "нет"».

Ирина пояснила, что в затруднительном положении оказались и старики, и матери-одиночки, и дети-инвалиды. «С нашего корпуса только 12 человек, еще первый корпус есть, там тоже людей много», — поделилась она.

Кроме того, по словам женщины, о выселении объявили и постояльцам из Харьковской области, у которых нет вообще никаких документов. «Нас в ПВР 200 с чем-то человек. До конца января всех должны выселить», — пожаловалась Ирина, добавив, что никаких вариантов с размещением в других регионах России им не предложили.

Семья Ирины, состоящая из мужа, двух детей и пожилой матери, пытается бороться, но другие постояльцы уже потеряли надежду. «Люди, у кого есть возможность, уже ищут квартиры себе в Липецкой области. Платить готовы деньги и выезжать. У кого как будет получаться», — добавила женщина.

«Лента.ру» направила запрос в Министерство социальной политики Липецкой области, а также попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию директора санатория «Клен».