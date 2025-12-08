Коллегия судей разрешила возбудить дело на бывшего председателя суда Ростова-на-Дону

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить дело в отношении экс-председателя суда Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.
По данным агентства, ВККС разрешила Следственному комитету (СК) России возбудить дело на Елену Коболеву, которая, по данным следствия, создала преступную группу судей и получала взятки.
Коболева на заседание не явилась по неустановленным причинам, и оно прошло в ее отсутствие.
Она считается причастной к нескольким эпизодам с получением взяток. Один из них, когда судья за 50 тысяч рублей назначил предупреждение за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, а за 100 тысяч рублей вынес штраф вместо лишения прав за выезд на встречную полосу движения.
Ранее сообщалось, что ВККС разрешила возбудить дело против получившей миллионы рублей взятки российской судьи.