Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 8 декабря 2025Силовые структуры

Коллегия судей разрешила возбудить дело на бывшего председателя суда Ростова-на-Дону

ВККС разрешила возбудить дело в отношении экс-председателя суда Ростова-на-Дону
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить дело в отношении экс-председателя суда Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным агентства, ВККС разрешила Следственному комитету (СК) России возбудить дело на Елену Коболеву, которая, по данным следствия, создала преступную группу судей и получала взятки.

Коболева на заседание не явилась по неустановленным причинам, и оно прошло в ее отсутствие.

Она считается причастной к нескольким эпизодам с получением взяток. Один из них, когда судья за 50 тысяч рублей назначил предупреждение за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, а за 100 тысяч рублей вынес штраф вместо лишения прав за выезд на встречную полосу движения.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила возбудить дело против получившей миллионы рублей взятки российской судьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». Десятки беженцев из зоны СВО пожаловались на требования о скором выселении из ПВР

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Трампа высмеивали за спиной его соратники

    20-летняя королева красоты забила до смерти сына бойфренда

    В Польше задержали украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

    Стало известно о подорванном здоровье Долиной

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Названа оптимальная частота стирки постельного белья

    Польскую организацию признали террористической в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok