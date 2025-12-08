«Квартал 95» сравнил своего владельца с болячкой на заднице

Комики студии «Квартал 95» в ходе недавнего выступления сравнили с болячкой на заднице своего владельца, замешанного в коррупционном скандале бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«Я шесть лет в "Квартале" и все это время думал, что Миндич — это какая-то болячка. Ну посмотри, у меня на заднице Миндич не выскочил?» — заявил в ходе выступления комик Юрий Ткач.

Он также предложил отправить Зеленского в Израиль, чтобы тот «схватил Миндича за бороду» и вернул на Украину.

Ранее студия «Квартал 95» зарегистрировала новую компанию, среди основателей которой нет Тимура Миндича. Отмечается, что после расследования о коррупции Миндича со студией начали разрывать контракты артисты.