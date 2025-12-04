Реклама

16:34, 4 декабря 2025Бывший СССР

«Квартал 95» решил отгородиться от «кошелька Зеленского»

На Украине студия «Квартал 95» зарегистрировала новую компанию без Миндича
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Студія Квартал 95 Online / YouTube

Украинская студия «Квартал 95» зарегистрировала новую компанию, среди основателей которой не будет близкого к президенту Владимиру Зеленскому предпринимателя Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале. Об этом в своем Telegram сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление компании.

«В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией. Тимур Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности "Квартала 95"», — отметили представители организации.

Владельцами новой компании стали бывший помощник президента, сценарист и продюсер Сергей Шефир, которому принадлежит 54,5 процента акций, а также Ирина Пикалова, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров и Александр Пикалов. Как отмечается, что после расследования о коррупции против Миндича со студией начали разрывать контракты артисты.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупции в сфере энергетики. В день обысков бизнесмен бежал из страны. Впоследствии НАБУ объявило его в розыск.

