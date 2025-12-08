Реклама

Экономика
01:55, 8 декабря 2025Экономика

Центробанк отменил для россиян ограничения на перевод валюты за рубеж

ЦБ отменил лимиты на валютные переводы за рубеж для россиян с 8 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Банк России с 8 декабря отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России. Об этом говорится на сайте регулятора.

Центробанк (ЦБ) объяснил это решение стабильной ситуацией на валютном рынке. Ограничения на такие денежные операции отменят также для физлиц-нерезидентов из дружественных стран.

В то же время ряд ограничений на валютные переводы сохранится до 7 июня 2026 года включительно. В частности, до этой даты будет сохранен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран.

В 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) приказом президента Владимира Путина в России были введены ограничения для переводов денежных средств в другие страны.

