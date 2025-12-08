Реклама

Экономика
14:00, 8 декабря 2025Экономика

На территории турецкого курорта произошло землетрясение

В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,9
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции и курорте Анталья и ощущалось в соседних с ней районах. Об этом сообщил телеканал NTV.

Происшествие случилось днем в понедельник, 8 декабря, в районе города Серик. Эпицентр залегал на глубине 28,25 километра. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), магнитуда землетрясения составила 4,9. По данным Центра геонаук имени Гельмгольца, магнитуда составила 5,4.

В ночь на понедельник землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Коньяалты провинции Анталья, глубина составляла 20,75 километра.

Ранее 8 декабря в американском штате Аляска зафиксировали несколько землетрясений. Толчки магнитудой 5,8 и 5,1 произошли в 90 и 104 километрах к северу от города Якутат, а также в 89 километрах от города Санд-Пойнт (магнитудой 4,7).

