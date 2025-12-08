Найдено объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам

Психолог Сантос объяснила влечение к женатым мужчинам неуверенностью в себе

Психолог Сибеле Сантос нашла объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам. Ее слова приводит издание Metropoles.

Во-первых, как отметила Сантос, любой запрет всегда приводит к возникновению любопытства. «Мысль о чем-то недоступном может стать привлекательной и породить ожидание приключения», — пояснила она.

Во-вторых, специалистка считает, что некоторые женщины выбирают женатых мужчин из-за неуверенности в себе. «Если женщина чувствует, что не заслуживает полной любви, она может начать искать то, чего, кажется, сложнее достичь, тем самым укрепляя порочный круг низкой самооценки», — рассказала Сантос.

В-третьих, дополнила психолог, если мужчина женился и его выбрала другая женщина, некоторые могут воспринимать это как сигнал о его безопасности. В связи с этим семьянины являются более ценными в глазах охотниц на них, заключила она.

Ранее психолог Сильвия Северино рассказала, почему некоторые люди постоянно думают о бывших партнерах. Она утверждает, что причиной тому являются химические процессы в головном мозге.

