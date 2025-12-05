Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 5 декабря 2025Забота о себе

Найдено объяснение постоянным мыслям о бывших партнерах

Психолог Северино объяснила мысли об экс-партнерах привыканием мозга к дофамину
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Burdun Iliya / Shutterstock / Fotodom

Психолог Сильвия Северино нашла объяснение постоянным мыслям о бывших партнерах у некоторых людей. Ее мнение приводит издание Vanitatis.

По словам Северино, во время отношений головной мозг привыкает к воздействию гормонов удовольствия дофамина и окситоцина, которые выделяются при нахождении рядом с любимым человеком. Однако после расставания эта регулярная химическая подпитка исчезает.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

«Теряется не только человек, но и источник благополучия, который мозг использовал для регуляции эмоций. Эта внезапная перемена провоцирует эмоциональный дефицит, который мозг воспринимает как угрозу. Возникает своего рода химический кризис, при котором организм почти отчаянно жаждет вновь испытать это чувство. Именно тогда возникают импульсивные действия: проверка социальных сетей, поиск поводов для разговора или постоянное прокручивание прошлых разговоров», — пояснила специалистка.

Ранее психолог Лариса Каравайцева рассказала о преимуществах отношений после 45 лет. Она утверждает, что в этом возрасте у человека кардинально меняются ожидания от партнера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok