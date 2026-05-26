Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 26 мая 2026Бывший СССР

Стало известно об обманной тактике ВСУ в Днепропетровской области

ВСУ в Добропасово делали вид, что сдаются, и открывали огонь по ВС России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали обманную тактику в Добропасово Днепропетровской области. Об этом заявил штурмовик с позывным Талант, передает РИА Новости.

«Противник огрызался, пытался делать вид, что сдается в плен, но в последний момент открывал огонь. Как нас учили, мы в ответ сразу открывали огонь на уничтожение», — сообщил военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России.

Как рассказал другой штурмовик, двое российских бойцов нашли все огневые точки противника в лесополосе. Благодаря этому военнослужащих ВС РФ удалось провести по безопасному маршруту. Когда ВСУ поняли, что им некуда деваться, они попытались атаковать, но безуспешно.

О взятии армией России Добропасово стало известно 25 мая. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok