Операция по возвращению сбежавших из реабилитационного центра обернулась реальным сроком

В Уфе суд вынес приговор по факту похищения постояльцев реабилитационного центра

В Уфе суд приговорил четверых местных жителей в возрасте от 38 до 45 лет, которые устроили настоящую операцию по возвращению сбежавших постояльцев частного реабилитационного центра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Мужчин признали виновными по статьям 126 («Похищение человека») и 161 («Грабеж») УК РФ. Одного из них приговорили к пяти годам и трем месяцам колонии строгого режима, а остальных — к пяти годам колонии строгого режима.

В прокуратуре региона рассказали, что летом 2024 года четверо постояльцев, включая двух несовершеннолетних, покинули реабилитационный центр в Дюртюлинском районе и сняли квартиру в Уфе. Через два дня ночью осужденные приехали по этому адресу.

Сначала они встретили на улице двоих беглецов, применили насилие и посадили их в Skoda Octavia. Затем, получив ключи от квартиры, ворвались внутрь и захватили остальных, после чего всех отвезли обратно в центр. Во время инцидента один из подсудимых похитил у пострадавшего мобильный телефон. Благодаря сообщению очевидца потерпевшие были быстро освобождены правоохранительными органами.

Ранее москвич насильно запер жену в реабилитационном центре, чтобы не делить с ней имущество при разводе и забрать ребенка.