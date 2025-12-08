Коньков: Не только жена Зеленского, но и он станет фигурантом коррупционных дел

Не только жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, но и он сам рано или поздно станет фигурантом коррупционных дел, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Такие последствия тех обвинений, которые озвучены в адрес первой леди страны, политолог раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Не только жена Зеленского, но и сам Зеленский, безусловно, рано или поздно окажутся фигурантами тех коррупционных схем, которые будут раскручиваться — дело [бизнесмена Тимура] Миндича, [экс-главы офиса президента Украины Андрея] Ермака и прочее, и прочее Александр Коньков политолог

«Совершенно очевидно, что киевское руководство глубоко повязано. Оно погрязло в коррупции. Самое главное, это никого не удивляет. Все это предсказуемо. Все это понятно в контексте того контраста, который происходит на Украине все последние годы, когда население по-настоящему нищает, когда страна полностью находится в долговой яме, а верхушка жирует и ни в чем себе не отказывает», — отметил Коньков.

По словам политолога, сейчас события развиваются так, что шаг за шагом подбираются к ключевой фигуре в украинском руководстве.

«Зеленскому дают понять, что не нужно сопротивляться, а нужно действовать в фарватере той воли и тех задач, которые перед ним ставит американский покровитель», — заключил он.

Ранее жену президента Украины Владимира Зеленского Елену обвинили в причастности к коррупционному скандалу на Украине. Как сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, первая леди страны упоминается в аудиозаписях по делу бизнесмена Тимура Миндича, собранных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

