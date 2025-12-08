Реклама

Раскрыты пять явных признаков влюбленности

Психолог Араужо назвала повышение уровня энергии признаком влюбленности
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lookstudio / Freepik

Психолог-сексолог Алессандра Араужо заявила, что влюбленность можно определить по пяти явным признакам. Их она раскрыла в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Араужо, на влюбленность указывает доминирование мыслей о человеке в сознании и преуменьшение его недостатков. Вторым признаком она считает эйфорию, возникающую из-за активации системы вознаграждения в головном мозге при появлении рядом партнера.

Также влюбленность можно распознать по наличию зависимости, из-за которой расстояние порождает тревогу и чувство тоски, продолжила специалистка. К оставшимся двум признакам она отнесла страх потерять любимого человека и повышение уровня энергии, которая направляется на смену приоритетов, собственное развитие и совершение различных поступков, чтобы порадовать партнера.

Ранее психолог Лалита Суглани перечислила признаки скорого разрыва отношений. Так, она призвала обратить внимание на постоянное чувство отчуждения.

