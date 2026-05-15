19:46, 15 мая 2026

Перспективы закупок Китаем американской нефти оценили

Аналитик Андрианов: Китай всегда осторожно ведет себя в энергетических вопросах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nick Oxford / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности Китая не подкрепляется подписанными договорами о поставках американского сырья в КНР. Подобным образом перспективы активного двустороннего сотрудничества в энергетической сфере оценил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, его слова приводит портал «АиФ».

В настоящее время в число крупнейших экспортеров нефти в Китай входят Россия, Иран, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, Венесуэла и Малайзия. Последняя страна часто выступает транзитным пунктом для транспортировки иранского и венесуэльского сырья в КНР.

В ходе переговоров лидеры двух стран не подписали документов о поставках партий американской нефти в Китай, отметил аналитик. В этом плане заявление главы Белого дома выглядят попыткой «продавить» председателя КНР Си Цзиньпина. Власти Китая всегда настороженно относились к подобного рода уловкам. Примером тому могут послужить затяжные переговоры с Россией по поводу реализации газового проекта «Силы Сибири-2». «Китай всегда ведет себя крайне осторожно», — констатировал Андрианов.

Американская нефть не заставит Китай отказаться от импорта российского сырья, заявил ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Американские экспортеры отправляли в КНР небольшие партии нефти, тогда как отечественные — лидируют по этому показателю, опережая Саудовскую Аравию и Иран. Отказ от таких больших объемов ударил бы по энергетической безопасности Китая, констатировал аналитик.

