В России оценили слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

Экономист Юшков: Нефть США не заставит Китай отказаться от российской

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» оценил слова американского президента Дональда Трампа о том, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин согласился закупать нефть у США.

Он отметил, что Вашингтон никогда не был лидером по поставке этого топлива в Китай, речь шла о небольших объемах. Экономист напомнил, что Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал глава Белого дома.

По его мнению, КНР возобновит закупки американской нефти при ряде условий. Спикер уточнил, что для этого Вашингтон должен сделать шаги навстречу, например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары. В истории вокруг закупок энергоносителей он призвал дождаться статистики за ближайшие месяцы.

Однако об отказе КНР от российской нефти речи не идет, выразил уверенность Юшков. Он отметил, что традиционно Китай берет у России нефть сорта ВСТО — она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Также эксперт указал, что в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти).

Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США

Игорь Юшков экономист

