Турист с девушкой врезались в бетонную стену на мотоцикле и чудом выжили в Таиланде

Турист врезался в стену дома на мотоцикле, сломал руку и чудом выжил

Турист из Пакистана с местной девушкой врезались в бетонную дома на мотоцикле и чудом выжили в Таиланде. Об этом пишет издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в 4 утра 15 мая в Паттайе. 30-летний отдыхающий ехал на мотоцикле со своей 22-летней тайской девушкой. В один момент он потерял контроль над транспортным средством и на высокой скорости врезались в бетонную стену дома. К месту быстро направились медики. Сообщалось, что их вызвала хозяйка дома, которая проснулась от сильного шума.

В результате мужчина и женщина получили серьезные травмы. Так, турист сломал руку и долго пребывал в шоковом состоянии. Его девушку забрали в больницу с травмой головы и переломом ноги.

