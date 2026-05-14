16:02, 14 мая 2026

Отдыхавшего в ночном клубе Таиланда туриста обнаружили бездыханным с раной на голове

Алина Черненко

Фото: Anusak Laowilas / NurPhoto via Getty Images

Туриста из Индии обнаружили бездыханным в ночном клубе тайского курорта Паттайя. Подробностями истории поделился местный портал Pattaya Mail.

Уточняется, что трагедия произошла 12 мая в развлекательном заведении на Уокинг-стрит. В некоммерческую гуманитарную организацию Sawang Boriboon поступило сообщение о том, что иностранец потерял сознание в ночном клубе. На место оперативно выехали спасательные бригады и врачи.

По прибытии они обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет лежащим на полу с раной на голове. Ему попытались провести сердечно-легочную реанимацию на глазах у других отдыхавших в заведении туристов и персонала, но безуспешно. Врачи констатировали его кончину.

По словам свидетелей, мужчина пришел в клуб с друзьями. Компания разместилась за столиком. Через некоторое время индиец внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Полицейские осмотрели место происшествия и собрали доказательства. Тело отправили на вскрытие. Расследование инцидента продолжается.

Ранее туристка из Австралии получила отек мозга после внезапного падения в обморок в ресторане на Бали. Девушка ударилась головой сначала об стол, а потом — об бетон.

