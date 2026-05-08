19:29, 8 мая 2026

Туристка получила отек мозга после внезапного обморока на Бали

Туристка из Австралии упала в обморок в ресторане на Бали и получила отек мозга
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Туристка из Австралии получила отек мозга после внезапного падения в обморок в ресторане на индонезийском острове Бали. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

Уточняется, что 29-летняя девушка отдыхала на острове с лучшей подругой. В один из дней отпуска она стояла в ресторане, а затем резко начала трястись и упала в обморок, ударившись головой о стол, а позже — об бетон.

Сообщается, что туристка получила многочисленные кровоизлияния в мозг и его отек, а также перелом черепа. В настоящее время врачи пытаются спасти ее в отделении интенсивной терапии в местной больнице. Ее сестра сообщила, что вся семья прилетела на Бали, чтобы быть рядом с пострадавшей. До сих пор неясно, с чем было связано резкое ухудшение самочувствия австралийки. Предположительно, это могло случиться из-за реакции организма на повышенную влажность.

Ранее российская туристка наглоталась морской воды в Таиланде и пережила клиническую смерть. Знакомым женщина сказала, что в воде ее кто-то укусил. Спустя час туристка потеряла сознание и не приходила в себя.

