Политолог Самонкин: Киев хочет разжечь конфликт между РФ и НАТО с помощью дронов

Киев хочет разжечь конфликт между Россией и НАТО с помощью дронов. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что еще до того, как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали прилетать на территорию стран Балтии, Польша периодически подвергалась ударам дронов. Однако этому инциденту не придали значения.

«Я допускаю, что ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») направляют свои беспилотники не по ошибке. Это злонамеренные, серьезные действия, чтобы спровоцировать реальный вооруженный конфликт между Россией и НАТО», — предположил Самонкин.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке республики разбился беспилотник. После инцидента премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что инцидент продемонстрировал неспособность политиков, стоящих во главе сектора обороны, выполнить обещание по обеспечению безопасности воздушного пространства и потребовала отставки главы Минобороны страны Андриса Спрудса.

14 мая стало известно, что Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.