08:10, 8 декабря 2025Россия

Российская клиника выложила обнаженные фото пациентки и поплатилась

Mash: В Уфе клиника выложила обнаженные фото пациентки и получила штраф
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

В Уфе клиника эстетической медицины выложила обнаженные фото пациентки и поплатилась. Компании придется выплатить крупный штраф и компенсацию россиянке, пишет Mash Batash.

По данным издания, россиянка обратилась в клинику за подтяжкой груди. За процедуру она заплатила 112 тысяч рублей. После операции работники клиники поделились в соцсетях результатами — до и после операции. При этом согласия пациентки на публикацию фотографий у медорганизации не было.

Россиянка обратилась в клинику с просьбой удалить фотографии, но этого сделано не было. После этого она подала заявление в суд, по решению которого медорганизацию обязали вернуть деньги за операцию, выплатить моральную компенсацию, штраф и прочие расходы.

Ранее жительница Уфы пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога. По словам женщины, при поступлении в медицинское учреждение ей дали на подпись документы, среди которых были «о согласии на видеосъемку».

