Российские дети показали пример любви к особенному однокласснику

В дагестанской школе дети приняли и полюбили мальчика-бабочку

В одной из школ Дагестана в Каспийске местные дети показали пример любви к особенному однокласснику. Как пишет Mash Gor, в классе учится мальчик-бабочка, для которого ребята стали настоящей опорой.

Отмечается, что Рашид был долгожданным ребенком. Он родился с диагнозом ихтиоз. Эта болезнь требует постоянного ухода, однако для других детей не заразна.

Особую роль в жизни школьника сыграла классный руководитель — она научила других детей бережно и с теплом относиться к своему особенному однокласснику.

«Его одноклассники оберегают его, дружат с ним и в День особенных детей обняли всем классом — просто от чистого сердца», — говорится в публикации, где также опубликовано видео поздравления.

