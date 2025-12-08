Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:10, 8 декабря 2025Моя страна

Российские дети показали пример любви к особенному однокласснику

В дагестанской школе дети приняли и полюбили мальчика-бабочку
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В одной из школ Дагестана в Каспийске местные дети показали пример любви к особенному однокласснику. Как пишет Mash Gor, в классе учится мальчик-бабочка, для которого ребята стали настоящей опорой.

Отмечается, что Рашид был долгожданным ребенком. Он родился с диагнозом ихтиоз. Эта болезнь требует постоянного ухода, однако для других детей не заразна.

Особую роль в жизни школьника сыграла классный руководитель — она научила других детей бережно и с теплом относиться к своему особенному однокласснику.

«Его одноклассники оберегают его, дружат с ним и в День особенных детей обняли всем классом — просто от чистого сердца», — говорится в публикации, где также опубликовано видео поздравления.

Ранее доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева предупредила о скрытой опасности игровых комнат для детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    Медведчук предрек окончание западной помощи Украине

    Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

    Долина высказалась о разумности покупательницы ее квартиры

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok