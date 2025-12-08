Российским военным вынесли приговор за расправу над военкором Sputnik Расселом Бентли

В Донецке суд приговорил 4 военных за убийство военкора Рассела Бентли

В Донецке суд вынес приговор четверым российским военным за расправу над военным корреспондентом Sputnik Расселом Бентли с позывным Техас. Об этом пишет РИА Новости.

Фигуранты получили от полутора до 12 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а один — в колонии-поселении.

8 апреля 2024 года военкор Техас пропал вскоре после обстрела Петровского района Донецка. Друзья и супруга Людмила активно искали его. Позже было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что к исчезновению и дальнейшей расправе причастны четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады Донецкой народной республики (ДНР).

