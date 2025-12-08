Российский офицер рассказал о срывах попыток ВСУ форсировать Днепр

Российский офицер Медведь: Десантники не дают ВСУ форсировать Днепр

Российские десантники не дают подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом заявил российский офицер с позывным Медведь, передает РИА Новости.

Он рассказал, что военнослужащие ведут постоянное наблюдение за позициями ВСУ на правом берегу Днепра и не дают украинским военным возможности скрыться благодаря непогоде. По словам военного, любые попытки пересечь реку пресекаются при помощи беспилотников и артиллерии.

«Погодные условия неблагоприятные: туман, дождь и так далее, никак не влияют на выполнение общей задачи полком, противник как уничтожался, так и будет уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах его движения по реке Днепр», — сказал Медведь.

Ранее российские военные, на катере выполнявшие боевые задачи на реке Днепр, отбились от атаки «стаи» дронов ВСУ. Кадры боя попали на видео.