Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

Российские военные на катере отбились от дронов ВСУ и попали на видео

Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), это попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал RAG&E.

Как пояснили военные, на видео освещены боевые будни подразделений, выполняющих задачи на реке Днепр. В ролике бойцы отстреливаются от множества дронов ВСУ. «Про него [видео] можно было бы сказать "как в кино!", да только вот такого кино еще не сняли», — прокомментировал ролик автор канала.

Ранее на видео попало, как украинский гражданский в зоне специальной военной операции (СВО) без слов и жестов понял российского оператора дрона-камикадзе. Мирный житель вглядывается в дрон, затем осматривает пространство перед собой и понимает, что целью удара является не он, а припаркованный впереди пикап ВСУ. После этого он немного уступает дорогу беспилотнику и продолжает идти в прежнем направлении.