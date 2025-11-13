«Общение» российского бойца и украинского гражданского без слов и жестов попало на видео

Украинский гражданский в зоне специальной военной операции (СВО) без слов и жестов понял российского оператора дрона-камикадзе. Общение украинца и бойца Вооруженных сил России попало на видео, кадры публикует связанный с российскими военными Telegram-канал «Кот Бармалей».

На выложенных кадрах видно, что украинец с сумкой на плече идет по сельской дороге, а рядом с ним пролетает российский беспилотник. Мирный житель вглядывается в дрон, затем осматривает пространство перед собой и понимает, что целью удара является не он, а припаркованный впереди пикап Вооруженных сил Украины. После этого житель Украины немного уступает дорогу беспилотнику и продолжает идти в прежнем направлении.

Отмечается, что кадры были сняты бойцом российской группировки войск «Юг».

